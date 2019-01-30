不是穿紅背心就能改善安全 台鐵局長：可宣示決心

2019-01-30 12:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近來台鐵因為發放「我愛台鐵，安全第一」紅背心，要讓員工在春節連續假期穿著，引發基層員工反彈，認為穿紅背心完全無助於安全改善。台鐵局長張政源今表示，當然不是穿背心就能改善安全，但可以藉由安全第一的背心，向社會大眾展現台鐵改革安全的決心，進而對台鐵有信心，相信台鐵會盡全力讓民眾安全回家。

台鐵局採購7000件紅背心花費約41萬元，台鐵產業公會表示，台鐵最缺乏的是人力、列車的料、各種設備故障，台鐵局應把心力花在人力缺料改革，另外，員工時常連最基本的床墊、棉被、能夠過濾柴油廢氣口罩都沒有，台鐵局常說預算不足，卻可以快速採購7000件背心；假設台鐵局要花40萬元，這筆預算可以購買8000個N95過濾柴油廢氣口罩，來發放給鐵路員工，所以從來就不是預算不夠的問題。

交通部長林佳龍昨日也在臉書發文，真的要激勵員工士氣，還有很多比送背心更該優先做的事情。張政源表示，他有看到部長臉書內容，非常感謝部長對台鐵的關心。台鐵要執行安全工作是要靠第一線員工，要激勵員工士氣，當然不是發背心就可以，需要讓員工待遇、工作環境全面提升；但背心是希望員工能一同向社會大眾宣示，台鐵改革安全的決心。

對於台鐵產工質疑高雄鐵路地下化後，車站月台的空氣品質很差，張政源表示，工程完工初期確實有落塵，經活塞效應帶到車站，後續也做了抽風機定時抽風、發放口罩給員工、辦公室提供空氣清淨機等改善措施，並請鐵道局針對粉塵全面清理。去年11月高雄市完環保局去檢查，發現空氣品質沒有問題，高雄市勞動檢查處昨天去檢查也是合格。

張政源強調，改善員工福利台鐵責無旁貸，所有加班費發放都會依照勞動法令，且盡量在第一時間發放；另外，今年春節出勤獎金行政院昨已核定，除夕到初三出勤，每天都可領1500元。

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