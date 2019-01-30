屏市復興公園改造案 蔣月惠拉白布條抗議

2019-01-30 11:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市復興公園縣府將改造為親水公園，由於將破壞溜冰場等設施，長達2年的興建期嚴重影響民眾休閒運動，因此縣議員蔣月惠今天上午與環保人士及當地居民到復興公園拉白布條抗議，強烈反對改造案。

縣府向中央爭取1億餘元改造屏東市復興公園為親水公園，在公園內設立親水設施，現有的溜冰場必須挖除，已經在屏東市公所舉行3次的說明會，不少居民持反對立場，希望維持原狀，但縣府並沒有採納意見，今天縣議員蔣月惠就與環保人士及部分地方居民到復興公園拉白布條抗議，強烈要求縣府停止該項工程。

蔣月惠認為，復興公園是很多人運動休閒的地方，現在要挖掉溜冰場、調整籃球等運動場地，施工期間長達2年，嚴重影響附近居民的生活品質及休憩場所，由於居民反彈聲音相當大，她建議將親水公園移到新生里，嘉惠其他沒有公園的地區。

當地居民說，政府在決定政策時都沒有事先徵詢地方的意見，決策也太過於草率，沒有注意到人民的需求，最後的結果往往引起人民的反感和反彈。

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