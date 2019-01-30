春遊淡水輕旅行 淡海輕軌這幾站好轉乘

2019-01-30 11:30

〔記者何玉華／新北報導〕春節連假即將展開，開始營運的淡海輕軌沿線有許多景點，新北捷運公司總經理吳國濟建議民眾購買一日券，當日可以不限次數、車站上下多次，周邊景點包括滬尾櫻花大道、天元宮賞櫻花、稼日蒔光生活節大片花海等，非常適合走春。

吳國濟說，搭淡海輕軌可以欣賞賞幾米公共藝術外，周邊還有許多景點，包括淡金鄧公站（V03）附近的滬尾櫻花大道、淡金北新站（V05）轉乘公車前往天元宮賞櫻花、淡水行政中心站（V07）旁的稼日蒔光生活節大片花海、崁頂站（V11）附近的美麗新商城與影城等；捷運公司在崁頂站（V11）還有安排胖卡市集與街頭藝人表演。

新北捷運公司提醒，考量春節及228連假期間大量觀光人潮，淡海輕軌在108年3月3日前全線暫不開放自行車進站，也暫停販售自行車單程票；淡海輕軌以捷運紅樹林車站與大台北捷運路網連結，車站採開放式無閘門設計，上下車需按壓開門鈕，持電子票證的乘客，進、出車站均需主動刷卡，刷卡進站後1小時內需刷卡出站，如未於規定時間內出站，系統將在乘客刷卡出站時補收票價。

另外，列車行至端點站時，所有乘客均須下車，重新購票登車，列車上將會不定期派有稽查員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。

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