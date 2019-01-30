台東推廣紅藜 特色料理上菜囉！

2019-01-30 11:27

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府、水保局台東分局及台東縣農會、太麻里地區農會攜手推廣「紅藜」，邀請20家餐飲旅宿業者推出紅藜特色餐點，有紅藜起士蛋捲、紅藜蒸蛋、紅藜中卷等，色香味俱全、營養價值高，過年期間到台東，就有機會吃到！

台東縣府協調縣農會、太麻里地區農會提供700斤紅藜給20家在地餐飲業者研發新菜色，水保局台東分局指出，紅藜含高量蛋白質、膳食纖維、礦物質、微量元素，營養價值高，台東縣也研發50多種伴手禮、點心等即食產品。

一般民眾多把紅藜加入白米一起蒸煮食用，也可以煮粥、做麵包及甜點，台東桂田喜來登酒店研發12道新菜色，從早餐的蛋捲、三明治，到午晚餐的南瓜排骨湯、肉燥飯及甜點類的優格盅等。主廚江昆松說，紅藜只要蒸過即可簡單入菜，加入湯品、粥品、甜點都很適合，但注意不能放太多，以免出現苦味。

泓泉溫泉度假村主廚廖志祥說，紅藜也可以做成珍珠丸等，除了蒸過再利用，加入糯米飯填充到中卷變成海鮮飯，此外，也可以用攝氏80到100度低溫烘烤15到20分鐘，營造脆脆口感，撒在菜餚上增添不同滋味。

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