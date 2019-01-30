淡海輕軌2/1收費 前3個月全面折扣5元

2019-01-30 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌綠山線2月1日起將收費，新北捷運公司總經理吳國濟表示，前3個月提供票價全面折扣5元優惠，使用電子票證打8折，轉乘淡水地區公車享有雙向優惠；新北市交通局也新闢兩條淡海輕軌藍海線先導公車「藍海1線」與「藍海2線」，分別通往漁人碼頭與淡水老街，民眾可由淡海輕軌濱海沙崙站（V09）轉乘，利用大眾運輸走春逛淡水。

淡海輕軌綠山線2月1日起收費營運，營運時間延長為上午6點至晚上24點，吳國濟說，收費日起3個月（2月1日至4月30日），提供票價全面折扣5元優惠，也就是說，基本票價由原來的20元減至15元起跳，乘客可於車站內自動售票加值機購買單程票之外，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡（icash）等3大電子票證以及雙北1280定期票均可使用。

此外，為了方便民眾走逛周邊景點，新北捷運公司同步自2月1日起在輕軌紅樹林站（V01）發行票價50元的一日券，配合正式收費前3個月票價全面折扣方案，一日券優惠票價40元。配合一日券開賣，自2月1日至2月10日連續10天，自上午6點營運開始，前1000名在紅樹林車站購買淡海輕軌一日券的乘客，即可免費獲贈在地企業限量發行的北海鱈魚香絲紀念包。

吳國濟表示，淡海輕軌一日券限1人使用，發售當日營運時間內有效，可不限次數搭乘淡海輕軌，無需受到單程票有效時間為1小時的限制，提供民眾更經濟且便利的購票選擇。

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