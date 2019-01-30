春節將至 國軍C-130運輸機待命疏運

2019-01-30 11:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕農曆春節連續假期將在本週六到來，國防部依慣例，配合交通部執行外離島軍民海、空疏運規劃，除預置C-130運輸機2月1日至2月11日在屏東基地待命，如交通部申請疏運，將在不影響戰備演訓任務、不與民爭利前提下支援。

國防部後勤管理處長耿廣義表示，確切班次數量，將視交通部依照實需申請而定，而每架C-130運輸機可載70名乘員，每次搭乘含保險費用為一千元。另外，國防部表示，國軍也早在1月16日起，藉由C-130運輸機、民航機、附搭民輪、均租民輪等，在澎、金、馬、東引與烏坵等地，進行外離島官兵海空疏運。

而國軍為提供國人、官兵及眷屬醫療服務，國防部醫務計劃處副處長夏中慶表示，今年春節連續假期，各國軍醫院仍維持正常急診和住院服務，有需要者可至國防部軍醫局網頁、各國軍醫院網頁查詢。

另國軍流感等防範作為，國防部發言人陳中吉表示，目前尚無群聚案例，但針對A型流感等疾病，藉由疫苗施打、做好營區衛生保健等因應，這些皆透過例行性戰情或業管系統發布通報，甚至編組業管人員實施查察。

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