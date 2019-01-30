超療癒環境藝術 會轉動的「遠心林」現身駁二

2019-01-30 11:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕駁二藝術特區費時半年規劃，邀請韓國知名新銳建築師Sooin Yang （梁秀印）跨國合作打造全新動力裝置作品「遠心林Centreefuge」，12支鮮綠的藝術裝置啟動後開始轉動，彷如一棵棵生意盎然的林木，樹葉因為旋轉的離心力膨鬆起伏，十分療癒。

高市文化局代理局長王文翠表示，駁二蓬萊倉庫區自2012年開闢一畝田，為水泥工業城市帶來一抹田園綠意，持續邀請藝術家結合環境種植進行大型裝置藝術創作。去年駁二首度開啟了跨國創作計畫，歷經半年與韓國建築師 Sooin Yang的來回討論、規劃與現地場勘，在一畝田中種植了12棵以電力帶動機械旋轉開花的樹，以藝術的手法重新演繹自然生態與空間場域的關係。

Sooin Yang作品「遠心林Centreefuge」，首度發表於2017年首爾國立現代美術館「年輕建築師計畫」，榮獲當年度建築首獎。Sooin Yang執行過許多超大型建築工程計畫，在韓國建築界中享有盛名。

Sooin Yang表示，在來到高雄場勘後，發現高雄與此刻正深埋於白雪中的韓國截然不同，全年度熱烈的陽光、港口的親水性及徐徐海風吹拂讓他印象深刻，是非常適合此件作品設置的地理環境。

矗立在蓬萊倉庫群間的「遠心林Centreefuge」，結合草皮植栽及造型休憩座椅，綠色葉片隨著轉動膨起縮放，藍天、白雲、綠地與不時穿梭其中的小火車交織出一幅詩意又充滿歡樂的畫面，預計將成為駁二最新的打卡焦點。

韓國知名新銳建築師Sooin Yang （跨國合作打造全新動力裝置作品「遠心林Centreefuge」。（記者黃佳琳攝）

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