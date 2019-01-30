池上青農助血荒一臂之力 捐血就送外銷杜拜一等池上米

2019-01-30 10:56

［記者王秀亭／台東報導］因應農曆春節9天連假，南部地區仍缺1000袋血才能達到春節所需的安全庫存量，眼見春節將至，池上青農魏瑞廷捐出100包2公斤裝、市價將近400元外銷杜拜的池上一等米，明天起只要到台東捐血站捐血，就送一包一等米。

魏瑞廷表示，自己是自產自銷農戶，為行銷自家好米，近年不斷資源連結，與台灣奧丁丁集團合作，將種稻導入區塊鏈技術，將傳統農業轉變成科技農業，也因而讓台東稻子一度躍上英國媒體，最近自家稻米更進一步外銷到杜拜、歐洲、香港等地。

魏瑞廷說，從母親在世時，常以自家稻米做公益，因為母親相信「做越多、還越多」，自己也承襲母親的想法，只要哪裡有需求就幫忙，聽聞每年農曆年節前是一年之中捐血量最低的時期，加上台東捐血者多以中高齡為主，盼以外銷杜拜的自家好米，吸引年輕民眾加入捐血行列。

魏瑞廷今天忙著包裝新米，準備下午送抵台東捐血站，從明天起，只要捐血就送一袋市價近400元的池上一等米。

台東捐血站長江宜勳表示，今年春節連假有9天，南部捐血中心需在除夕前備齊12天的安全血液庫存量，離除夕只剩4天，整個南部（高屏澎東區）仍差1000袋血，盼民眾準備過年的空檔，2月3日前到台東捐血站捐熱血。

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