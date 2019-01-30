團客目前無帶肉案例 蘇貞昌感謝旅行業者盡責宣導

2019-01-30 10:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕為防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌前天要求交通部研議罰則，對於旅行團旅客夾帶肉品入境，旅行社及導遊要負連帶責任，引發反彈。蘇貞昌今天上午表示，目前沒有團客攜帶肉品入台，感謝旅行業者和帶團人員都有盡到宣導責任。

蘇貞昌今天上午到農委會出席第31屆十大神農暨模範農民頒獎典禮，會前接受媒體訪問時表示，他特別注意到，這段期間以來團客並沒有發現有攜帶肉品進來，這方面感謝旅行業者和帶團人員都有盡到宣導責任，「我們認為大家一起積極防疫，就一定可以讓防疫做到徹底」，每一個人如果疫情發生都會受害，每個人都來防疫就能讓疫情做到百分百。

蘇貞昌也說，因為非洲豬瘟疫區就在隔壁，中國對於防疫沒有很熱切也沒有很積極的處理，跟「我們之間的通報，毫無感覺到中國的積極和善意，因此我們只有自己自立，更嚴密的防疫」，防疫如同作戰，否則損失會太大，特別呼籲每個國民大家一起熱心積極防疫才能把疫情阻絕國外。

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