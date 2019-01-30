中研院團隊大潭首發現珊瑚島 環團籲停止開發三接

2019-01-30 11:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕中油第三天然氣接收站爭議持續，環團與學者今宣布在大潭地區有生態新發現，他們利用最大退潮時前往研究，不只發現新物種，更找到直徑達110公分的珊瑚島，顯示當地生態完整稀有，他們共同呼籲中油應該停止所有開發行為、政府劃設保護區且進行國家型研究計畫，並要求桃園市長鄭文燦出來面對。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫指出，過去的研究已證明大潭藻礁是最完整、生物多樣性最佳的區段，本月23日中研院團隊利用今年度最大潮差時，進行柴山多杯孔珊瑚族群動態研究，結果發現比原先更多、更大的珊瑚群體，甚至發現直徑達110公分的多杯孔珊瑚島，更首次記錄到微孔珊瑚、黑菊珊瑚，及宮田偽絲等3種罕見珊瑚，而中油三接的相關設施將威脅到牠們的生存。

東海大學生命科學系特聘教授林惠真說，透過農委會林務局的研究計畫，對當地超過1500位居民電話訪問，能夠發現大潭地區生物多樣性，以及與居民生活的密切，其中超過6成認為不應該進行大型工業開發。而在生態調查方面，不論魚類、螃蟹、各類無脊椎動物等類群的生態調查，但顯示當地生態系健康又完整。

環境法律人協會理事長張譽尹說，環現差案中最重要的精神就是比對「環評通過時的環境舊況」與「環現差審查時的現況」，而三接最大爭議就在於大潭藻礁環境現況如何，包括現在發現的珊瑚島、更多生態，都是政府在通過時，沒有掌握與調查的事實。但現在新發現的生態一再曝光，先前的環現差通過顯示有重大錯誤及疏漏。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政也大聲疾呼，中油應該停止在大潭發展三接，啟動替代方案；海洋委員會海洋保育署應該立刻介入，將大潭藻礁劃設為一級保育類柴山多杯孔珊瑚野生動物保育區；而科技部也應該召集跨領域專家，啟動國家型計畫進行相關基礎研究；同時桃園市長鄭文燦應該兌現選前承諾，現已證明大潭藻礁生態佳、具生物多樣性，立即撤銷三接施工許可，啟動保育措施。

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