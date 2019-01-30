鹽水武廟迎日本「鹿嶋大明神和地震鯰」 為月津港燈節添色

2019-01-30 10:55

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水武廟邀「鹿嶋大明神和地震鯰」展出，青森「立睡魔」也是感念台、日互相支援震災製作，展期至3月21日止。

台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧表示，在武廟管理人林益仁熱情邀請下，協會牽線本尊「立佞武多」從日本青森來到鹽水武廟，立佞武多たちねぷた就是「立睡魔」，日本東北三大祭典之一睡魔祭的主角，全手工製作，從原創圖稿設計到紙糊立體大型燈籠成形，由國家認定專業睡魔師打造，費時耗資。

郭貞慧說，「立佞武多たちねぷた」是日本東北3大祭典之一睡魔祭的主角，源自青森縣五所川原市的睡魔師匠為感念台灣在2011年3月11日東日本大地震時，台灣給與日本許多捐款及支援，台灣台南及花蓮地震時日本派遣救援小組來台，台灣也收到許多來自日本「台灣加油」的聲援。

作為台灣和日本相互支援友好的象徵，特別製作這尊高達450CM的「立佞武多」-鹿嶋大明神和地震鯰。「鹿嶋大明神」是從以前就深受日本當地人們信仰的神明，手上拿著要石，制伏地震鯰，防止遍地災害再次發生。祈禱著復興順利的心情，同時也祝願台灣與日本友誼長存。

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