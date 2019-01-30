侯友宜緊盯春節應變計畫 坦言擔心淡海輕軌

2019-01-30 10:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆春節將至，為因應9天連續假期，新北市長侯友宜今天緊盯各局處做好應變計畫，尤其針對交通疏導，侯友宜坦言，「我比較擔心淡海輕軌」，希望相關單位做好萬全準備，他會隨時前往視察。

侯友宜表示，春節連假許多民眾會到新北市觀光旅遊、文化走春，除了行銷新北市的特色，他提醒同仁的服務要跟平日上班一樣認真，更要隨時提高警覺，遇人潮多時，所有應變計畫要做好萬全準備，畢竟連續假日各方面資源相對不足，應提高警覺，隨時配合主政單位處理突發狀況。

侯友宜要求各單位盤整工作勤務，且主管一定要排班表，避免碰到事情，臨時找不到指揮官，他也會到各地視察工作情形，包括瑞芳地區、水金九（水湳洞、金山、九份）、深澳鐵道自行車、東北角海岸線等。

針對各地交通狀況，侯友宜說，「我比較擔心淡海輕軌」，雖然春節期間開始收費，但民眾抱持好奇和新鮮感，仍會帶來許多人潮，他要求捷運局、捷運公司做好萬全準備，他將找時間視察，希望各局處通力合作，讓市民快樂出門、安全回家。

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