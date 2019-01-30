交大資工研發「國道路況通」APP 助春節旅運更順暢

2019-01-30 10:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕國立交通大學資工系教授張明峰，研究生王景玄、陳宇晨、林衍百有感每次塞車都不了解前方路況及原因，研發出一套可讓駕駛了解前方路況和事件，提升行車安全的「國道路況通」APP，將提供用路人在春節連假及時了解行車資訊。

張明峰指出，他經常在週末假期行駛高速公路，每遇塞車就想了解前方路況，包括塞多長距離？塞車原因？因此從去年八月開始帶領實驗室同學研發「國道路況通」，於今年一月十五日在google play上架，目前已獲四千用戶下載。日前也在臉書汽車相關社團分享，得到熱烈回應，許多網友都希望該APP有iOS版本。

張明峰表示，「國道路況通」的特色在駕駛不須分心點選畫面，APP即可動態顯示前方十至三十公里路況，包含行車速度和交通事件。該APP介面簡潔，車速、路況、測速照相直接以相對位置呈現，讓前方十公里路況一目了然。此外，使用者只需一致次點選，就可回報道路事件，讓即時路況分享更便利。

張明峰指出，「國道路況通」透過長期和中華電信研究院智慧聯網合作，開發交通資料分析與預測研發，充分整合高公局所有公開交通資料，包括ETC車速、旅行時間，車道上偵測器量測車速和車流量，即時交通事件資訊。同時，也融合警廣事件和APP用戶回報的事件，提高路況資料的即時性及精準度。

張明峰提醒，「國道路況通」目前僅推出Android系統版本，支援所有國道路段，近期會陸續加入快速道路資訊，並在年後開發iOS版本，回應iPhone用戶，要注意的是，該APP在無GPS訊號的地方無法定位，因此在隧道中尚不能動態顯示前方資訊。

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