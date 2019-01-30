邁向雙語國家 教育部擬培育萬名全英語教學老師

2019-01-30 10:22

〔記者林曉雲／台北報導〕邁向雙語國家，教育部擬培育一萬名全英語教學老師！19所師培大學預定開設「全英語教學」師資培育課程，以培育中等及國小全英語教學師資，分為短中長程，108年至111年（短期）預計培育2千人， 112年至115年（中期）預計培育3千人， 116年至119年（長期）預計培育5千人，國高中以英文、數學為主，國小則以數學、自然科學、藝術與人文為主，推動全英語教授專業科目。

教育部今天表示，行政院去年宣布推動台灣成為雙語國家，由國家發展委員會擬定推動雙語國家計畫，其中雙語教育為外界關注的重要政策，雙語教育師資之培育則為重要關鍵之一，教育部於去年11月函頒「全英語教學師資培育實施計畫」，規劃以師資職前培育與教師在職進修等策略，培育高級中等以下學校以英語教授各學科之專業師資，全面提升我國教師具有英文教學之能力。

全英語教學於教師職前培育階段，首重師資生甄選條件、修課規範、教育實習與證書核發等項目，教育部指出，未來教學現場所需師資，將具備結合英文與學科專業之能力，期能在教學過程中，提升學生接觸英語文機會，增進學生學習英語之興趣。

教育部指出，因為全英語教學是一種全新教學方式的嘗試，教育部多次召開會議研商，全英語教學課程優先研究的領域科目，中等學校以英文、數學為主；國民小學以數學領域、自然科學領域、藝術與人文領域為主。

教育部今年並補助6所師資培育大學設置全英語教學研究中心，中等部分為：國立台灣師範大學、國立彰化師範大學及國立高雄師範大學；國民小學為：國立清華大學、國立台北教育大學及國立台中教育大學，將視情形增加辦理學校，持續進行全英語教學之課程研究、課室語言的彙整、並研發推廣適合我國學生進行雙語學習的教材、教學方法，以精進全英語教學師資培育課程設計，培育專業的師資。

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