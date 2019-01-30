中市春節前蔬果供應穩定 棗子、雪梨最熱賣

2019-01-30 10:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日前往台中果菜批發市場視察，了解春節前蔬果供應情況，由於氣候穩定，貨源充足，盧秀燕鼓勵民眾過年期間除了大魚大肉，也要多吃台中盛產的蔬果。

盧秀燕在台中果菜運銷公司董事長賴溪松、總經理翁添滿陪同下，巡視市場拍賣情形，並向承銷商及工作人員問候及拜早年。

盧秀燕表示，她前日出訪香港，即是為了行銷台中蔬果及花卉，今天受到許多攤商的鼓勵，她未來會更加努力拚經濟。盧秀燕逐一介紹各攤位的水果，並鼓勵民眾過年期間除了大魚大肉，也要多吃營養價值高、台中盛產的蔬果。

台中果菜市場指出，今年氣候穩定，蔬果貨源充足，可滿足春節前市場需求，水果供應量每日約為400至500餘噸，平均交易價格每公斤約40至50元間，與去年差異不大。蔬菜供應量相較去年充足，每日平均交易量約在150餘噸，平均每公斤落在15至17元間。過年期間除了有吉祥意涵的水果，棗子、雪梨也相當熱賣。

食安方面，果菜市場表示，蔬果約於凌晨3時許拍賣，檢測人員半夜12時就開始檢查樣品，進行快篩檢驗，如有藥物殘留，嚴重者將銷毀，輕者則請農友緩收。樣品如有檢出藥殘也將追蹤回收，保障食的安全。

經發局表示，市府於年前展開稽查，並呼籲市場加強價格查察，避免人為操縱價格，各市場因應年節積極調配供應量，成交買氣熱絡。此外，今年肉品市場更加強調配豬源，近日來台中肉品市場每日拍賣頭數約2300餘頭、大安肉品市場約1300餘頭，交易價格每公斤約70元，價量平穩。

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