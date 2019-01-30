無名氏再捐新北市府2千萬 9年累計1.7億元善款

2019-01-30 09:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕每逢農曆年前，總有一位「無名氏」捐贈善款給新北市政府，這位前新北市長朱立倫的好朋友，在市長侯友宜上任後持續善舉，今年再捐贈2000萬元，累計9年來「無名氏」捐款高達1億7000萬元，用於推動市府各項福利方案，共嘉惠45萬餘名老人、婦女、兒少、新住民或身心障礙者等弱勢民眾。

2011年春節前夕，因中國富商陳光標來台高調行善，希望新北市政府提供弱勢名冊，讓他當面發放現金濟助，為顧及弱勢民眾尊嚴，新北市政府予以婉拒，隨後朱立倫的好友以「無名氏」名義捐款，並授權市府善款用途，首次捐款1000萬元，之後每年捐贈2000萬元。

新北市長侯友宜今天（30日）在市政會議上宣布，「無名氏」今年再捐贈市府2000萬元，未來將納入公益大平台運用，持續推動幸福保衛站和敬老眼鏡方案，讓更多學生、長者和民眾共享「無名氏」的溫暖。

「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友，新的一年，個人深深期盼新北市的善舉能夠一棒接一棒的傳承下去…」，無名氏在今年的捐贈支票中，謹附上一張A4紙的簡易說明，作風如同前8年，社會局同仁無人知曉「無名氏」究竟是誰，但每年仍製作感謝狀，只可惜這張感謝狀永遠發不出去。

市府局處運用無名氏捐款推動各項關懷弱勢的福利方案，包括社會局的高風險家庭學用品就學支持計畫、「佈老時間銀行」高齡照顧存本專案，教育局的幸福保衛站計畫、文化局的幸福閱讀陪讀相伴計畫、勞工局的職業達人公益關懷弱勢族群迎春佈新計畫、衛生局的偏區醫療移動診間、行動顧齒與敬老眼鏡專案等。

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