盧秀燕視察魚市場 魚貨年節前小漲

2019-01-30 09:50

〔記者張菁雅／台中報導〕春節將近，台中市長盧秀燕今日清晨視察台中魚市場，了解春節前魚貨供銷情形，同時向市場承銷商及工作人員拜早年。魚市場表示，魚貨供應量穩定，價格因節慶小幅上漲，但在預期範圍內。

盧秀燕在台中魚市場公司董事長李煥湘、總經理林芳標、經發局長高禩翔等人陪同下巡視魚貨拍賣情形，並向承銷商逐一拜年，關心目前供應量與市場行情。盧秀燕也示範如何挑選魚貨、買到好魚，展現「媽媽市長」日常採買力。

魚市場指出，魚貨行情因應節慶小幅上漲，但在預期價格範圍內，近一週平均日交易量約60至70噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節前價格差異不大，表現平穩。此外，過年常用的白鯧魚，近一週平均價格每公斤約700元（品項佳且大尾者上價約每公斤2000元），尚屬合理範圍。

另外，台中魚市場交易量前3大分別為吳郭魚（台灣鯛）、虱目魚及金目鱸，吳郭魚每公斤約60元，與去年差異不大，到貨量每日約6至8公噸，供應量平穩；金目鱸每公斤約93元，較去年每公斤100元略有小跌，交易量每日約5公噸，較去年供貨穩定；虱目魚每公斤平均96元，較去年的90元略有小漲，交易量每日約3至4公噸，貨源充裕。

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