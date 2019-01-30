張國煒空姐前妻曝光 放棄上億元「夫妻財產分配權」求交代

2019-01-30 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕星宇航空董事長張國煒除了忙事業，也要苦惱與前妻的官司，週刊報導，前妻簽下離婚協議，放棄上億元的「夫妻財產分配權」，以及月薪近8萬元的副座艙長工作，雙方因為協議糾紛告上法院。

《鏡週刊》報導，張國煒2000年時與前妻蔡菁珊結婚，但因為不滿蔡菁珊的學歷，張國煒的父親張榮發並沒有出席婚禮，兩人最後以離婚收場。當時蔡菁珊擔任長榮航空的副座艙長，但因為離婚，非自願被長榮資遣，因此雙方離婚協議約定，張國煒要替她找條件相同的工作，蔡菁珊認為，這份工作代表薪水7萬元以上，但張沒有履約，因此一狀告上法院，求償千萬元。

報導指出，張國煒陸續幫前妻找4個工作，分別是西華飯店櫃台接待、微風廣場儲備幹部，起薪都是3萬元，另外還有澳門航空空服員、汎德汽車北區業務代表，第一個沒錄取，第二個則底薪3萬，蔡菁珊無法接受。

報導表示，一審認為張國煒違約屬實，判他要付175萬元；二審則認為張要付812萬元，並無限期付蔡菁珊每月7萬元，直到替她找到「合意勝任」工作；三審逆轉，最高法院認為，張國煒賠償數字應再詳查，發回更審。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/