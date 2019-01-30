春節假期天氣多變 吳德榮：兩波冷空氣陸續影響

2019-01-30 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕此前外界盛傳，過年期間恐有霸王級寒流影響台灣，引發民眾熱論，氣象專家吳德榮表示，目前看來不僅不會有寒流，連大陸冷氣團都沒有跡象，不過受東北季風影響，北部地區春節期間的天氣仍相當多變，幾乎是每兩天就有一波明顯變化。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天氣溫持續回升，各地白天舒適溫暖，早晚偏涼，北台灣高溫約可回升至25度左右，中部及東部則在26度上下，南部約可升至28度。他說，明晚及週五受東北季風影響，迎風面北部及東半部轉有局部降雨，北台灣氣溫亦降，並轉濕冷。

至於民眾關心的年節期間天氣狀況，吳德榮表示，今年春節假期從本週六日至下週六日共有9天，依最新模擬結果，本週六、日（2、3日）北台灣天氣好轉；除夕及年初一（4、5日）新一波東北季風抵達，中部以北轉濕涼；初二初三（6、7日）東北風減弱，天氣又好轉，初四（8日）後又有一波冷空氣將南下。

吳德榮指出，綜合氣候因素，春節期間能輸送至台灣的冷空氣很少，不但沒有霸王級寒流造訪，就連要達大陸冷氣團等級的冷空氣都尚無跡象，他說，目前看來只有除夕、初一的東北季風比較確定會帶來北部濕涼的天氣，初四、初五那波仍待觀察。

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