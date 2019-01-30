政府公衛宣導接地氣 傳染病變人物角色狂吸人氣

2019-01-30 08:46

〔記者林惠琴／台北報導〕政府衛教宣導不再硬梆梆、接地氣形成一股風潮！衛福部疾管署去年11月起推出疾病擬人化角色，將生活中常見的傳染病以漫畫角色方式呈現，獲得廣大迴響，總觸及人數超過243萬。

疾管署表示，關於疾病擬人企劃，目前已公布5個角色，包含代表疾管署、流感、新型A型流感、登革熱、腸病毒的角色，在「1922防疫達人」官方臉書專頁共發布16則貼文，總觸及人數超過243萬，平均每則貼文觸及逾15萬人。

與疾管署合作的圖靈公司執行長陳泰呈說明，該企劃案必須要聚焦網友喜好，內容再搭配一些梗，一直都有難度。

圖靈公司繪師羅培珊則提到，將無形、抽象的疾病，轉化成人物相當困難，尤其每個角色從整體視覺設計，到細部服飾、特徵與文字說明等，均必須與傳染病環環相扣，都與疾管署經歷多次討論與溝通才能定案。

舉例而言，流感角色的手指刺青A、B、C，代表流感病毒的3種型別，手臂上也有流感的英文全名及骷髏頭象徵重症可能導致死亡；新型A型流感角色參考中世紀瘟疫醫師的面具，並結合口罩的概念，除了預防散播病毒外，也暗示戴口罩是預防感染的方法之一。

疾管署指出，未來還會陸續規劃8個新角色，並製作相關延伸著作與二次文創等，期待更豐富相關資訊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/