健保理念納入國小課本 小五學童將可讀到

2019-01-30 08:34

〔記者林惠琴／台北報導〕為了讓健保永續經營，衛福部健保署積極推廣相關理念，邀約南一、康軒、翰林共同推廣，繼翰林版國小國語課本獲教育部國家教育研究院審定通過後，南一版也編入國語課本習作，讓今年秋天升上國小五年級的學童，可以更清楚健保的核心價值，更懂得珍惜醫療資源。

健保署長李伯璋表示，認識健保從小向下扎根，影響非常深遠，十分感謝教育部長潘文忠，以及出版公司的鼎力支持，願意將健保題材納入國語教科書，並且在相關課程內容的審定過程中順利通過。

南一書局總經理蘇偉銓指出，在國小五年級上學期國語習作改版的過程中，決定在第一課開宗明義介紹健保的意義，讓小朋友了解健保是收集眾人繳交的保費，提供生病的人各種醫療服務，而全國大小醫院與診所是讓制度穩定運作的螺絲釘；第二課則藉由生活週記的形式介紹「健康存摺」，透過小朋友回到爺爺家，爸爸關心爺爺奶奶的血壓狀況，再由媽媽說明「健康存摺」的功能與優點，經由手機就能快速掌握健康大小事。

李伯璋也強調，配合健保題材納入國語課本，計劃今年5月起啟動「健保校園巡迴宣導列車」，深入國小校園，一方面與授課老師互動，另一方面透過寓教於樂的活動，教育孩子珍惜醫療資源。

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