軍備局205廠關懷單身袍澤 贈物資給中華安得烈慈善協會

2019-01-30 08:07

〔記者張忠義／高雄報導〕為表達對退員先進關懷之意，軍備局生製中心主任羅意中少將前往所屬205廠位於高雄市大樹區龍關新村慰問退員，向功在國家的前輩們賀節，預祝春節愉快，並對他們為國犧牲奉獻精神，表達崇高敬意。

大家親切與前輩們座談、話家常，逐一關心其生活起居，並特別提醒長輩天氣寒冷務必注意身體保健，真誠的溫暖與關懷，令長輩們備感溫馨。

軍備局表示政府照顧退員除了平時送餐服務外，也會經常關懷探視，並做好服務工作及設施維護，讓前輩們安心過好年。

主任羅意中將軍還率同仁前往社團法人中華安得烈慈善協會致贈愛心物資，希望能夠透過此次愛心捐贈活動拋磚引玉，除代表同仁表達對社會弱勢關懷之意，也期盼中心所屬各廠共同響應，在自身能力許可下盡量幫助需要的人。

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