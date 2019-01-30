君鴻酒店邀企業與民間協會 助弱勢家庭過好年

2019-01-30 07:59

〔記者張忠義／高雄報導〕年終春節將至，當許多家庭忙著採購年貨，準備熱鬧過年時，還有許多家庭與孩子需要社會大眾協助，來度過一個吃飽穿暖，與家人團聚的平安好年。君鴻國際酒店號召中華經濟區域戰略發展協會南區分會、中華兩岸EMBA聯合會南區分會等多個民間協會，為南高雄家扶中心的弱勢家庭募集過年加菜金，送給孩子們滿滿的新年祝福。

君鴻國際酒店發揮鴻愛相助的精神，活動發起短短幾天的時間內，為南高雄家扶中心的60多個受助家庭，募集每個家庭3,000元的過年加菜金，讓這些家庭可以依照需求自由運用，如採買過年所需的用品、食物或禦寒物資等，幫助受助家庭度過一個不虞匱乏的年節，共同感受開春迎新的歡喜氣氛。

南高雄家扶中心梁雅各主委非常感謝社會大眾對家扶孩子與弱勢家庭的關心與協助。君鴻國際酒店張慶輝董事長特別分享，當他與小一的兒子提到這項活動時，兒子主動表示要將自己的存款捐出來，希望能一起幫助家扶的孩子們。而中華兩岸EMBA聯合會南區分會陳志宏會長也以自身從困境中成長，激發人生更多實現目標的潛能，鼓勵在場的所有家庭一起努力走向更好的未來。

參與這項活動的所有善心人士，期望透過這場歲末送暖活動，讓更多需要的家庭獲得眞正所需的幫助，為社會更多正面積極的能量，將愛心與溫暖不斷的傳遞到有需要的地方。

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