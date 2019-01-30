儀隊封街操槍快閃！墾丁大街觀光超級亮點

2019-01-30 07:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年才成軍的恆春工商儀隊，因為闖進全國賽感動蔡英文總統接見爆紅，今年特別在寒假期間與多個單位合作「儀起榮耀」嘉年華邀請賽，找來全國22支學生儀隊參賽，昨晚在墾丁大街封街快閃演出，上千遊客驚豔拍照直播，成為另類拚觀光亮點。

恆春工商是全台「緯度最低」的儀隊，更是少數以海軍陸戰隊儀隊槍法為藍本的學生儀隊，近年在軍訓教官林俊成訓練下成績斐然，已經成為全國儀隊界的焦點，恆春工商家長會、校友會、恆春鎮公所及教育部屏東縣聯絡處，也利用這項契機舉辦全國邀請賽，讓其他隊伍看看這隻神祕儀隊的家鄉。

負責籌辦賽事的林俊成表示，近年來儀隊界的大型活動都是由國防部主導，因參賽門檻較高，相對壓縮了新創及小型的學生儀隊，這次與陸戰儀隊協會合作，將參賽條件放寬，希望全國的學生儀隊都能有機會在舞台上表現自己的儀隊文化，未來都有機會像出身偏鄉的恆商儀隊一樣拼出一片天。

教育部屏東縣聯絡處督導林丁恩說，全民國防教育不侷限在單純學校或是軍方的個別活動，現在更強調協同配合，儀隊文化是屏東縣近年來的亮點，不僅可以運用在反毒、反霸凌等宣導活動上，鼓勵學生能夠從事正當的休閒運動，更能成良好的態度及品格。

特別到場支持的恆春鎮長盧玉棟指出，在恆春鎮舉辦的全國儀隊交流活動，除了讓我們恆春子弟能夠開拓視野外，也讓全國看見恆春的精神，更間接引領儀隊學生參訪恆春半島景點，搭配戶外演出活動更能成為當地的觀光亮點，值得持續推廣。

「儀起榮耀」嘉年華今起在恆春工商競技，也期盼精采表演吸引各地遊客到訪觀賞，成為另類觀光利器。

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