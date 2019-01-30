全台陽光露臉 高溫回升至28度

2019-01-30 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日風場逐漸轉為東南風，持續帶來溫暖空氣，白天各地陽光露臉，預測各地高溫可以來到25至28度，整體感受溫暖舒適，但清晨及夜晚各地低溫普遍在15至18度，民眾需注意日夜溫差，適時增減衣物；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅花東一帶有局部零星雨。

今日空氣品質部分，受高壓迴流影響，風速減弱，環境風場為東風至東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件較差；北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區位於下風處，較易累積污染物，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

週四白天（31日）偏南風，各地高溫約25至28度，感受暖熱，而低溫約15至18度，西半部日夜溫差大；天氣方面則為各地多雲到晴，僅花東地區有零星雨。週四晚間至週五（2月1日）鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19度，低溫將下探13度，中南部仍有23至2６度的高溫，天氣方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴天氣。

週六、下週日（2日、3日）東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。下週一至下週三（4日至6日；除夕至初二）受到另一波東北季風增強，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴的天氣；下週四（7日、8日；初三、初四）東北季風逐漸減弱，天氣穩定、氣溫回升。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 26 15 ~ 26 18 ~ 26 19 ~ 25

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