01/30 各報重點新聞一覽

2019-01-30 06:13

自由時報

涉詐欺、竊密等23項罪名 美起訴華為、孟晚舟

美中貿易談判前夕，美國司法部週一宣布，起訴華為（Huawei）、其子公司美國華為設備（Huawei Device USA）、星通技術有限公司（SkyCom Tech）及華為財務長孟晚舟，共提出二十三項控訴，包括涉嫌金融詐欺、竊取行業機密、違反伊朗制裁禁令、妨礙司法公正等，同時向加拿大正式提出引渡孟晚舟的請求。

詳見涉詐欺、竊密等23項罪名 美起訴華為、孟晚舟 。

不看好在台灣發展？ 傳魏家擬讓味全下市

味全食品是台灣第一家掛牌的食品公司，在挺過滅「頂」風暴後，市場卻傳出大股東頂新魏家有意讓味全下市，讓股票交易達五十七年的味全從台股消失。味全四年前因滅「頂」風暴陷入虧損，前董事長魏應充也官司纏身，包括頂新涉嫌從越南進口「飼料油」案，二審從無罪改判十五年。

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坦承賄選 嘉市議員郭明賓請辭

曾任嘉義市議會副議長的無黨籍市議員郭明賓去年底選舉時涉嫌透過樁腳賄選，嘉義地檢署去年十二月向法院提起當選無效之訴，排定今天下午第二次開庭，賄選案仍在偵辦中尚未起訴，但郭昨當面遞交辭職書給議會秘書長吳金對，並在個人臉書發文坦承賄選，表達願意承擔法律責任及請辭議員職務，震撼嘉義市政壇。

詳見坦承賄選 嘉市議員郭明賓請辭。

蘋果日報

美起訴華為竊密23罪 圍堵中國 要求引渡孟晚舟

動手了！美中貿易談判登場前夕，美國先給中國來個下馬威，包括司法部代理部長、商務部長、國土安全部長、聯邦調查局（FBI）局長等11名官員前天一字排開，大陣仗出席起訴中國華為公司的記者會，指控華為及其財務長孟晚舟涉及詐欺、竊密、妨害司法等共23項罪行，痛斥華為「厚顏無恥」。FBI局長瑞伊強調，華為「對我們的經濟和國家安全都構成威脅。」另外，加拿大司法部前晚證實，美國已正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。

幼園狼師猥褻4童 家長痛苦自責「把女兒送進地獄」

令人椎心刺骨，狼師竟在幼兒園逞慾！去年4月底4歲小真（化名）突摸媽媽下體說：「X老師午睡時都這樣摸我。」母親問「他摸妳哪裡？」女兒抓著她的手摸胸部、下體，手指還不斷搓揉，母親心碎帶女兒驗傷提告，揪出兼職英文老師的22歲男大生，趁午睡對4名4歲女童伸狼爪，檢依加重強制性交等罪起訴，痛斥狼師為逞性慾，把女童當「玩物」，建議法官從重量刑。

聯合報

民進黨不排除推新決議文 「928黨慶是時間點」

民進黨主席卓榮泰昨天表示，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

美起訴華為、孟晚舟 美中談判更形複雜

美中高層恢復貿易談判在即，美國司法部廿八日宣布起訴華為財務長孟晚舟、華為及其子公司，指控其涉嫌詐欺金融機構、竊取美企商業機密共廿三項罪名，並正式向加拿大司法部聲請引渡孟晚舟到美國受審。

中國時報

韓流紅包夯爆！民眾排隊7小時 甘之如飴

韓流越吹越旺！高雄市長韓國瑜首發過年紅包，原本印製20萬份，但全台各地搶著要，追印到30.5萬份仍供不應求，就連綠委也跟風討來發，做足選民服務力保連任。有民眾搶領韓流紅包，凌晨4時起摸黑排7小時也甘之如飴，網拍行情更飆百倍，政壇無出其右。

新一輪貿易談判前 拋震撼彈！美控華為23罪 要求引渡孟晚舟

陸美新一輪貿易談判即將登場，美國政府卻在此時拋出重磅震撼彈！司法部和聯邦法院，28日以妨礙司法、竊取商業機密等共計23項刑事罪名，起訴華為、兩家子公司及上月在加拿大被捕並獲保釋的財務長孟晚舟。據加國媒體報導，加國司法已接獲美國引渡孟晚舟的正式要求。華為否認所有遭控罪名，陸外交部更表示，堅決捍衛陸企合法正當權益。

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