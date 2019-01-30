陸男攜豬肉製品闖關 拒繳罰款遭遣返

2019-01-30 01:04

〔中央社〕為防堵非洲豬瘟疫情，政府祭出重罰，違規者若未當場繳清新台幣20萬元罰鍰將遭拒絕入境。第3例遭遣返旅客29日出爐，是一名中國大陸籍28歲男性，由於拒繳罰款已遣返北京。

農委會防檢局動物檢疫組長彭明興表示，這名中國大陸籍28歲男性自由行旅客，29日早上從香港搭機入境桃園國際機場，因為攜帶紅腸、加工豬肉產品及烤鴨，共計2.92公斤肉品未主動申報，遭關務署台北關查獲，移送防檢局新竹分局裁罰20萬元。

彭明興表示，由於未能繳清罰款，依照新措施已拒絕男子入境，並由移民署國境事務大隊予以遣返出境，而男子也搭乘昨天下午的班機返回北京，這名旅客在沒有繳清罰款前，將不得再入境台灣。

彭明興指出，從25日起，對外來旅客未繳清20萬元罰款拒絕入境措施實施以來，共查獲6件，都是自由行的大陸籍旅客，其中3件在繳清罰款後順利入境，另外3件則因未能繳清罰款，而遭到遣返出境。

根據防檢局資料顯示，遣返出境首例旅客，是在25日，由香港搭機入境高雄小港機場的中國籍男性旅客。第二例則發生在27日，從南京搭機入境高雄小港機場的中國籍女性旅客，兩人都因為裁罰20萬元未繳，而在當天遭遣返出境。（編輯：陳政一）

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