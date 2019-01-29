陳吉仲視察第一果菜批發市場 確保春節前供貨量穩定

2019-01-29 23:21

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節將至，春節前為蔬果需求最大的時刻，農委會主委陳吉仲今晚十時至第一果菜批發市場視察，陳吉仲表示，今天前往一果主要是確保蔬果供應量能夠供應大台北地區的需求，按照目前每天蔬果到貨量約三千噸，代表供貨量無虞，能讓民眾好好過年。

陳吉仲今晚十點在農糧署長胡忠一、北農新任總經理翁震炘陪同下視察第一果菜市場。根據北農批發價格顯示，目前到貨量比去年稍增，菜價則比去年低一成。

去年因休市風波，影響菜價，今年春節連假後將不會再連休3天，2月僅休13、20、21及25日，農委會、北農、台北市政府皆已做好準備，避免蔬果價格波動。陳吉仲表示，去年經歷兩次三天休市，今年與台北市政府配合，休市只有初一至初五，連假9天仍工作4天。

農委會表示，農曆春節將至，這段時間民眾對農產品需求增加，為滿足民眾所需，已輔導產銷業者、批發市場、農會等加強供需調配，春節前五天蔬果供應量，預計可較平日增加20至40％以上，包含象徵好彩頭的蘿蔔、長年菜大芥菜、柑橘等應景水果都能充分供應。

北農表示，春節前蔬果需求大增，北農啟動控管進貨秩序、疏導交通、調整門禁管制、加強市場清潔等各項措施，並動員全體同仁24小時支援不同的任務，滿足產、銷、消三方需求。

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