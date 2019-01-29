高市今年將投入6千萬 推農村再生4大軸線

2019-01-29 23:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局今年將投入近6000萬元，推動山澗泉樂、惡地雙八、綠鑽石項鍊、桃源愛玉產業4大軸線，結合23個農村社區，總共94件計畫，改造農村、發展觀光，預估可創造農業及經濟產值3億元。

農業局推動農村再生計畫，今年規劃4大發展軸線，包括山澗泉樂、惡地雙八、綠鑽石項鍊、桃源愛玉產業跨域計畫，其中山澗泉樂以高屏溪沿線為主，包括旗山糖廠創新博覽園區、大樹鳳梨罐頭故事館等。

綠鑽石項鍊軸線納入興達、彌陀漁港等，搭配路竹番茄、永安石斑魚文化節，打造高雄綠鑽石產業；惡地雙八軸線以泥岩惡地特色，串聯內門宋江、大崗山龍眼蜂蜜文化節、杉林瓜瓜節等，發展高雄產業、觀光特色。

值得一提的是，農業局培訓500多名年輕「型農」，今年首創由型農團隊扮演農村改造的推手，如大樹型農鄭蕙玲開發出鳳仙紙，獲得日本優良設計獎肯定，帶領社區將鳳梨產業邁向六級化，更結合學校團隊協助農村創新，吸引更多年輕人返回農村生根、茁壯。

農業局指出，六龜中興社區以「樹上蔬菜」香椿，推出自有品牌「富國中興」香椿醬，還研發多種風味美食；旗山糖廠社區則推出香蕉絲產業工藝，以香蕉樹幹的纖維拉絲織布，令人愛不釋手，均搭配「一日農夫」活動，讓遊客親手體驗，製作香椿醬等，還能帶回家享用。

局長吳芳銘表示，透過農村再生計畫，輔導社區發展特色產業，帶動社區六級產業發展，創造在地就業機會，吸引年輕人返鄉；副局長王正一指出，整體農村再生計畫預估可吸引300多名青年留農或返農，改善500多公頃農村環境品質，帶動10多萬人次到高雄農村休閒旅遊，創造農業及經濟產值約3億元。

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