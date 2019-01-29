比大支的！畜試所的紅牌土雞 腿重達1台斤

2019-01-29 23:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院農委會畜產試驗所今天舉辦年終研究成果展，輔導業者選育、開發的「豐輝下營紅牌土雞」，體型健壯，尤其骨腿每支重達1台斤，份量十足，可以讓饕客大飽口福。

副所長王治華表示，紅牌雞歷經逾7年的選育，不僅有高產蛋率，還兼具早熟、體型大、膚色白、肉質優良等特點，深受市場喜愛，值得推廣。

另外，畜試所也推出了又稱「金蛋鴨」的褐色菜鴨高飼效品系，有「吃得少、生得多」的特性，以具規模的養殖場為例，每年可節省約4000萬元的飼料費，相當可觀，產業效益很大。

在動物飼料方面，畜試所因應極端氣候的變化進行研發，王治華說，新推出的「狼尾草台畜草八號」，兼備產量與品質，有老化緩和與耐病蟲害的特色，尤其經過矮化，較具抗倒伏性，不怕颱風豪雨。

除了狼尾草之外，畜試所還開發出「芻料高粱墾丁一號」與「芻料高粱墾丁二號」的新品系，營養豐富，栽培期間不受大量降雨的影響，克服夏季供應短缺的問題 。

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