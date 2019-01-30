她抱怨老公睡覺手不安分 網友留言讓人臉紅心跳...

2019-01-30 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書社團發文抱怨，老公常常在睡覺時，手不安分的抓著她胸部，表示有時候很累被抓醒真的會暴怒。許多女網友除分享不同經驗外，也直說這是男人的通病；男網友則是笑稱「不抓沒有安全感」。

一名女網友在臉書臉書「爆怨公社」上傳一張圖片詢問，「有誰的枕邊人也是這樣？明明睡著了手還能這麼不安份，東抓西摸的，就不能好好睡覺嗎....」，表示老公常在睡覺時手不安份的抓著她胸部。

女網友也說，她單純在發牢騷抱怨，要其他網友不用太認真，但直呼有時很累卻又被抓醒，真的會暴怒，也笑稱「我跟老公已經6年了也習慣這樣了」。

許多女網友見狀直呼都有相同經驗，紛紛留言「 我也是!老公還一直要跟寶寶搶奶」、「我老公是要摸嘴唇才能睡」、「我耶....我喜歡抓 雞柳條...」、「我男朋友也會這樣 還會睡一睡迷迷糊糊的時候摸的不高興 把我內衣脫掉 再繼續摸」、「我男朋友也會這樣，但是我討厭他一直捏我奶頭或是用轉的」、「近6年也是，很煩，現在連兒子也這樣...」、「我也想被抓！！偏偏現在ㄋㄟㄋㄟ都被孩子佔據了」。

其他男網友則笑稱「我某任女友睡覺都要握著我的...」、「這樣才有安全感」、「只要老婆心情好...一定抓」、「抓奶是要幫妳保溫啊」、「我也要抱怨我老婆！我這樣做過但是我的臉也跟著痛了」。

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