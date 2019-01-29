真的是「暖冬」 台南關廟愛心年菜5年來400戶受惠

2019-01-29 23:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕歲末送愛，台南關廟區公所行善團今天結合各界資源，發放暖心年菜給轄內弱勢戶，溫情洋溢；由於近來孩童虐待案件頻傳，更首次利用機會，到府訪視高風險家庭，也籲請民眾多發揮「雞婆精神」，避免遺憾再發生。

關廟區長王素珠表示，這場寒冬送暖的活動，重要的推手為祥頂企業董事長薛文祥，他是公所行善團成員，平時樂善好施，已連續第5年舉辦，迄今已有逾400戶受惠。

今天的「慈善心、關廟情」活動，在區公所前舉行，祥薛文祥結合歸仁分局警友辦事處、家樂福仁德店等單位，5這次共捐贈80份市價上千元的愛心年菜，以及美味水果禮盒，寒冬送暖。

發放對象包含弱勢的邊緣戶、獨居老人與高風險家庭等，讓他們在農曆春節期間，可以享用暖心年菜，感受社會溫情。

受贈戶大多前往領取，不方便出門的，王素珠則商請里幹事協助送達，相當貼心；市府民政局長顏振標也專程出席這場愛心活動，並在區公所人員陪同下，逐一訪視高風險家庭，給予關懷與鼓勵，場面溫馨。

顏振標指出，近來全台各地屢傳虐童事件，引發社會不安，年節將近，藉由訪視，瞭解高風險家庭的生活狀況，希望透過實際的關懷，並強化通報網絡機制，提供及時的支援，杜絕類似悲劇再上演。

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