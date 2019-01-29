週三白天晴朗溫暖轉為東南風 高溫可達28度

2019-01-29 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（30日）風場逐漸轉為東南風，帶來溫暖空氣，白天各地天氣多為晴到多雲，花東一帶有局部零星雨。

天氣風險公司指出，近日天氣穩定，民眾可以把握機會打掃、洗曬衣物。週四晚間開始東北風增強，不過勢力不大，僅影響週五白天會有降雨。目前看來9天的春節連假，只有除夕夜有一波冷空氣南下，並預測有些中層水氣通過，全台會轉為多雲到陰天氣，不過初二開始天氣又會回穩，民眾可以安心出遊。

溫度方面，明天各地清晨及夜晚低溫普遍在15至18度，白天高溫可以來到25至28度，溫暖舒適，不過要注意日夜溫差。

紫外線方面，除了基隆市、新竹市、高雄市、花蓮縣、台東縣及連江縣為中量級，其餘全台都是高量級。

空氣品質方面，由於明天受高壓迴流影響，風速減弱，西半部地區位於背風面，擴散條件較差，中部、雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區位於下風處，較易累積污染物，局部地區短時間可能達紅色警示等級。北部、宜蘭及花東為「良好」等級，竹苗地區為「普通」等級。

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