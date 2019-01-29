首登崗山之眼賞景 韓國瑜：當初選擇景點很正確

2019-01-29 21:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄首座天空廊道「崗山之眼」園區，去年農曆年前對外開放營運，引發外界諸多質疑批評，市長韓國瑜今天傍晚上山視察重新開園整備狀況表示，崗山之眼風光明媚、視野遼闊，當初選擇此景點很正確，歡迎全台各地民眾來觀光旅遊。

斥資1億3000萬元、位於小崗山上的崗山之眼園區，2018年2月14日正式開幕，柱高40.5公尺，相當於10層樓高，標榜小提琴頭梁柱、放射狀琴弦鋼索，在塔上可俯瞰整個阿公店水庫、遠眺中央山脈主稜的北大武山、台灣海峽及市區的八五大樓等，視野相當遼闊，開放後成為北高雄新地標與打卡熱點。

去年12月3日高市觀光局以提升園區排水設施為由，宣布封園整修2個月，預計2月5日大年初一重新開園，園區營運不到1年即封園整修，引發外界質疑熱議，市長韓國瑜今天傍晚上山視察重新開園整備狀況，並與資深藝人張琍敏等人一起散步瀏覽崗山之眼周遭風光。

韓國瑜表示，原先外界對崗山之眼有諸多批判，但他實際走訪後認為，當初選擇此景點很正確，歡迎全台各地民眾來觀光旅遊，年近70歲的張琍敏則大讚崗山之眼美景美不勝收，表示原先打算以成名曲之一「再看我一眼」拍攝MV，為崗山之眼代言，但因涉及版權問題，因此將改以「再說一聲愛我」代言。

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