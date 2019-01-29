年菜VS抗生素 美女藥師教你怎麼吃

2019-01-29 22:37

〔記者王捷／台南報導〕常常聽到病患服用抗生素讓病情好轉，不過奇美醫院的美女藥師黃郁棻表示，部分民眾對抗生素有些迷思，抗生素是針對細菌感染進行治療，但對於病毒、黴菌感染並無效果，而且服用抗生素還要注意，部分抗生素藥劑不能跟年菜常出現的臘肉一起服用，例如采福適膜衣錠，會抑制酪胺酸代謝，只要與酪製品、臘肉香腸等一起食用，恐怕造成病人有頭痛、血壓上升情形。

黃郁棻說，有三項抗生素迷思，第一有部分民眾會認為，抗生素是「仙丹」治百病，但事實上抗生素只能針對細菌感染有療效，而且如果隨意服用，沒有依照處方簽定時、定量，還有可能會讓細菌有抗藥性，變成更難醫治。

第二種迷思，早期有民眾認為抗生素就是消炎藥，導致把抗生素與一般消炎藥搞混。事實上，抗生素讓細菌感染得到治療，不是單純的消炎止痛藥，屬於治本型藥物，而消炎藥泛指類固醇、非類固醇消炎止痛藥，透過抑制發炎物質生成，達到發炎症狀緩解，屬於治標型藥物，並不能清除致病源。

第三種錯誤迷思是，有很多民眾會詢問醫護人員，抗生素有副作用、傷身體、還會產生抗藥性，所以不想吃抗生素。事實上每種藥物都有副作用，但細菌感染不治療會延誤治療時機、恐讓疾病惡化，大多數的副作用與劑量相關，因此遵照醫囑，於正確服藥時間點、服用正確劑量，才能安全有效治療感染。

另外，部分抗生素與食物會有衝突，例如服用奎諾酮類抗菌劑類，應避免與制酸劑、牛奶或鐵劑併服，減少抗生素吸收、降低療效。而甲硝唑或部分頭孢菌素抗生素，不建議與酒精同時使用，服用甲硝唑三天內皆不建議飲用酒精，因為會產生「戒酒樣症狀」，就是有潮紅、流汗、噁心嘔吐、頭痛甚至低血壓危險的狀況。

服用采福適膜衣錠抗生素治療期間，應限制年菜中臘肉香腸、起士乳酪、紅酒、啤酒、巧克力，因為采福適膜衣錠會抑制酪胺酸代謝，造成病人有頭痛、血壓上升情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/