家門口人行道冒出「黑色路燈」 平鎮人崩潰：像辦喪事…

2019-01-29 21:17

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府在各區推動13條「人本示範道路」，其中，平鎮區延平路2段的工程，將於農曆年後完工，最近在人行道新設「黑色造型路燈」，引發居民強烈不滿，認為除了在夜間不顯眼，與街景對比也顯得突兀，而且黑色柱體豎立在家門前，感覺不太吉利，「像在辦喪事」。桃園市議員黃敬平今天邀集相關單位會勘，會後決定從善如流，以彩繪方式妝點，預計在3月前完成，希望能讓街景看起來更活潑。

桃園市府花費6700餘萬元，在平鎮延平路二段執行人本示範道路工程，採雙側施作，長度735米，道路斷面配置分別為人行道2．8米、自行車道1．5米，並在南下（雙號側）路段、北上（單號側）路段，各設立18支、19支燈具，每支預算46000餘元。

養工處：3月前完成彩繪改善

養工處回應，黑色燈具並非民眾認知的路燈，而是景觀燈，因為延平路二段沿線原本就有路燈，照明與指標無虞，因此，景觀燈設計時是以襯托街景、美化市容為主，選定深色系燈具，既然有民眾認為不妥，將從善如流，以彩繪方式改善，預計在3月前完成。

居民：一根漆黑釘子插家門前

黃敬平最近屢屢接獲陳情，市民抱怨說，天色昏暗行走時，不易察覺黑色路燈存在，有人還因此迎頭撞上，幸未造成大礙，而且路燈基座的螺絲太過突出，踢到、絆倒後果不堪設想，呼籲市府錢要花在刀口上。

居民陳小姐說，延平路二段是住商混合區，路燈設立應該有全面性的考量，應以實用為主，新設的路燈造型及配色詭異，「宛如一根漆黑釘子插在家門前」，感覺被觸霉頭，走遍全台也找不到相似路燈，不解市府為何如此標新立異？

命理師：形成「鐵鎚煞」風水

名嘴命理師詹惟中以玄學角度分析，華人容易將黑色、白色聯想死亡，而且路燈看來像根懸浮的黑色大鐵鎚，在車水馬龍的街口、住家前形成「鐵鎚煞」的風水格局，恐會招致血光之災，建議政府可換個顏色化解。

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