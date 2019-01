網路成青少兒與家長第三者 民團籲善用科技拉近親子距離

2019-01-29 22:22

〔記者楊綿傑/台北報導〕根據中華白絲帶關懷協會與政大數位文化行動研究室調查,青少兒每周使用手機、接觸網路時間超過50小時,沉迷網路情形嚴重不僅使他們對自己沒信心,也影響親子關係。協會提醒,家長應善用3C及網路拉近親子距離,協助青少兒分辨資訊、保持開放溝通心態、留心觀察生活狀況,善用3C增進彼此互動。

由中華白絲帶關懷協會與政大數位文化行動研究室合作執行的「2019台灣青少兒網路使用與親子關係調查」,針對國內190所各級學校,發出1萬6500份問卷。而為了改善青少兒能夠發展其他休閒,協會也與漢神百貨、漢神巨蛋舉行第一屆「我的數位生活」攝影比賽。

報告中提到,小三至大三青少兒在家中常用的科技用品,依序是手機上網、電腦上網、數位電視、平板上網,網路成為兒少的親密夥伴。在時間分配上每周收看電視時間為13.68小時、上網24.32小時、使用手機26.39小時、運動時間僅有8.05小時,顯示出青少兒學子沉浸在虛擬世界時間多,在真實生活伸展運動的時間卻相當不足。

研究主持人政大傳播學院教授黃葳威說,青少兒沉浸於網路,容易對將來感到恐懼,也常對自己會出錯感到擔心,對於自信心方面有所影響,且常會受到虛擬世界的兩性故事、常識的耳濡目染,覺得自己就是其中主角,慢慢就失去與現實社會健康互動的機會。

同時也是協會執行長的黃葳威也說,家長身處資訊社會,究竟是「To be or not to be?」(面對或忽視);她主張家長「To Be」,應該Tell(分辨資訊)、Open(開放溝通)、Behold(留心觀察)、Empower(善用3C),家長應該透過3C產品拉近與孩子的距離,以更多時間陪伴,為孩子建立正確的性別觀念,以及對網路風險的認知。

