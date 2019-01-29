地景、美食、櫥窗 日月潭伊達邵文創大變身

2019-01-29 21:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭知名景點伊達邵，過去遊客中心作為當地的旅遊諮詢站與候船室，但隨著旅遊資訊數位化，上網即可獲得，旅遊諮詢不再是工作重點，為此，遊客中心積極轉型為文創、展覽、美食服務據點，盼遊客到此能接觸部落文創商品、地景藝術，並享用餐食，獲得更豐富的旅遊體驗。

伊達邵管理站表示，遊客中心大廳從過去的候船室，改造成兼具旅遊諮詢，以及部落文創商品、在地青農的展售空間，並在外牆開闢櫥窗，藉此展出具日月潭特色的藝術作品。

遊客中心的2樓，在3、4年前廠商撤點後，就未有餐飲服務進駐，此次遊客中心改造，招商則有中南部知名連鎖餐飲集團「冒煙的喬」進駐服務，提供方便、實惠的輕食餐飲，尤其咖啡還選用魚池鄉在地精品咖啡，讓遊客來到伊達邵，就能輕鬆的在湖景第一排，享受美景、美食。

另外，在遊客中心周邊，也設置布農族、邵族傳統器物地景「杵」，還有與邵族漁獵相關的水上竹藝「筌」，盼遊客中心藉由內外革新，打造成在地文創園區，讓遊客每每來到伊達邵，都能有截然不同的感受。

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