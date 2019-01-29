出版業低迷如何解決？書展首獎得主：安全、自由是關鍵

2019-01-29 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕由於時代轉變等各種因素，近年來台灣出版業已經不如過去繁華，獲得「2019台北國際書展大獎」編輯獎的八旗文化主編王家軒在他的臉書提出看法，由於書不是必需品，社會必須變得足夠安全、富裕、自由，「書這種不必要的商品才能越有意義」。

王家軒指出，書既非必須品，又不能讓消費者立即享受感官滿足，「念破四書五經二十五史，也未必能恢復中華文化；念破兩性、人權、社福、心理，也未必能讓台灣少一個被家暴的孩子」，因此消費者買書的意願普遍不高，而書必須存在的理由，只是因為一些「寧願相信理想可能比現實更真實」的卑微盼望。

但由於書並非必要的特性，社會如果不夠安全、富裕、自由，書便不容易被社會需要，因此王家軒認為，要振興台灣的出版業，前提是讓台灣社會變得更加健康，進而使得人們對「理性、理想、真理的渴望多一分」。王家軒更表示，他也秉持他的理念，將在「2019台北國際書展大獎」獲得的獎金，半數捐給慈善團體與文學獎項，當作是對台灣未來的投資。

「2019台北國際書展大獎」編輯獎首獎得主王家軒，過去曾在麥田出版社任職，現為八旗文化主編，代表性的編輯作品為《美國人：一種跨文化的分析比較》，經手書籍類別大多為國際關係、國際政治。

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