好消息！中壢區龍岡路三段至龍慈路拓寬工程 即起開放4線通車

2019-01-29 21:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處辦理「中壢區龍岡路（龍岡路三段37巷至龍慈路）拓寬工程」，已完成主要標線劃設，為便利車輛通行，即起先行開放雙向共4線通車，讓民眾提早感受拓寬後的便捷，未來幾日因管線單位仍會利用非尖峰時段進行小規模人手孔提升作業，但不影響通車，請用路人行經該處小心通過，後續包括人行道、植栽等相關工程，預計今年3月底全部完工。

此拓寬工程總經費約15億元，工程費約2億元、用地費約13億元，於前年11月開工，全長812公尺，原路寬8至15公尺，拓寬後為30公尺，含雙向各2車道及人行道，原訂工期為608天（預計今年8月完工），市府為減少交通衝擊及附近居民之不便，故變更設計，縮短為470天，預計今年3月底完工，工程包括路工、排水、管線、照明、景觀等工程，除了道路拓寬，更一併做整體的道路改善。

此工程於今年1月上旬時，工程進度已近尾聲，然而原承纜廠商突然發生財務問題，導致出工人數減少，新工處為不影響工程進度，除積極洽廠商及監造檢討工程進度及函文催辦工程計畫等，並委請新廠商接手處理後續未完成工項，讓工進不受影響，並如期於農曆年前通車，提供民眾便利的交通環境。

至於龍岡路第三期範圍為「龍岡路三段37巷口至環中東路」，長度約730公尺，因所需經費較龐大，後續將視經費籌措情形再行推動。

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