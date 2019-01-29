港客爆料批高雄某飯店「黑心」 目擊者打臉：他先兇吼

2019-01-29 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕1名香港旅客日前在網路上爆料，表示自己22日下榻高雄1間飯店時遭到不禮貌對待，批對方為「黑心飯店」、對高雄留下極壞印象；然而，有目擊者跳出來，指該名香港旅客所言不實，被點名的飯店事後也發出聲明還原當時情況，表示該香港旅客惡意扭曲事實。

香港男子27日在臉書社團「爆料公社」發文，表示和友人22日抵達高雄苓雅區1間大飯店，然而1名男性工作人員要他們找停車場、自費停車，經過一番交涉後才允許停在飯店騎樓；男子還稱，飯店未於訂房網站註明「不含早餐、不提供盥洗用品」，當要求櫃台人員提供毛巾時，被嗆「不喜歡可以離開」；該男子痛批「不知道高雄還存在多少這樣的黑心飯店」，文末還附上當時櫃台人員未馬賽克的照片。

然而文章一出，便有匿名者爆料，指出這名香港男子「騙人」，香港男子事先沒看清楚訂房網站上關於環保房的規定，櫃台小姐很有耐心地解釋，但他親眼目睹港男不聽，還兇吼「我可以上網寫你們飯店很爛，看看有沒有人還會來住！」小姐才生氣回答：「你可以儘量寫沒關係，你不想住可以不要住，我們也不歡迎你」。

被目擊者打臉之後，爆料男子回應，訂房網站說飯店未將資訊與他們做更新，造成消費者誤會，會退費表示歉意。他仍認為是飯店人員處理不當才造成這次的不愉快，不過往後他不再做任何回應。

另外，該飯店於28日下午發出聲明澄清，表示該名港籍客人跳過關鍵事實，不斷扭曲真相；而被他惡意曝光照片的飯店同仁，也接待過全台不少民眾，若服務態度這麼尖銳，投訴或爆料的情形應該早就發生了，絕不會由他率先發難。針對污衊的言論不會坐視不管，若未來該男子再有情緒性的不實指控，他們將尋法律程序追訴到底，絕不姑息。

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