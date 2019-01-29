太平坪林圖書館、衛生所車位遭霸佔 用這招改善了...

2019-01-29 22:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立圖書館坪林分館、太平區衛生所、坪林親子館共用一處停車場，但停車場長期遭附近民眾和學生的汽車佔用，讓帶著小孩到圖書館看書、打預防針的家長無處停車抱怨連連，圖書館日前在出入口設置柵欄，並從元旦開始進行門禁管控，實施至今果然讓停車位不再一位難求，洽公民眾都大讚是讓人有感的措施。

台中市立圖書館坪林分館、太平區衛生所、坪林親子館共用一處停車場，停車場雖可容納超過50輛自小客車停放，但因附近民眾和大學生，長期把洽公停車場當成私人停車場，且一停就是一個星期，甚至是半個月都沒移車，造成該處停車場不論平、假日經常一位難求。

太平區衛生所護理長蘇香如表示，因停車位長期遭佔用，經常有帶著小朋友來打流感、預防針的家長，抱怨沒有停車位，也曾經為了想辦活動，2週前就在汽車擋風玻璃夾上傳單提醒移車，結果到了活動當天還是沒來移車，真的很無奈。

市立圖書館坪林分館主任沈守真表示，因停車位長期遭不是來圖書館看書，以及到衛生所的外來民眾佔用，讓許多讀者常抱怨沒車位，尤其去年10月坪林親子館開放後，有更多家長會開車載小孩來親子館，讓無處停車的問題更加嚴重。

沈守真表示，為解決停車位遭佔用問題，去年底在出入口加裝柵欄，並在閉館後還沒移車的擋風玻璃上夾宣導單，提醒從元旦開始管制出入，今年元旦開始，民眾來停車要離開時，都要到3個單位櫃臺領取代幣，並填寫資料，實施至今，發現停車位明顯增加，週日甚至出現有10多個停車格沒人停車的難得景象，希望大家都能遵守規範，讓停車位真正提供給洽公民眾使用。

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