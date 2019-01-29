「我愛台鐵」背心挨轟 林佳龍：還有很多事更該優先做

2019-01-29 20:30

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵為凝聚員工向心力，發起「我愛台鐵運動」，讓員工穿上「我愛台鐵，安全第一」的背心，遭基層員工痛批作秀。交通部長林佳龍也在臉書說，「還有很多更該優先做的事情」，已要求台鐵各級主管，務必重視第一線同仁的心聲。

林佳龍發文指出，台鐵為了慰勉春節值班同仁，也讓旅客容易辨識，發放「我愛台鐵、安全第一」的背心。不過，真的要激勵士氣，還有很多比送背心更該優先做的事情。有基層同仁反映，台鐵宿舍環境不好，有的甚至連床墊都沒有；還有地下車站充斥柴油廢氣，卻不僅未安裝排氣設備，也沒提供最基本的口罩。

他說，要提供以人為本的交通，除了以「同理心」服務乘客，也應該以「同理心」照顧同仁。他已要求交通部與台鐵各級主管，務必重視第一線同仁的心聲，維護職場安全與工作環境，才能提供更好的服務。

林佳龍也說，台鐵肩負國家發展任務，長年累積許多系統性問題，政府有很大的責任帶領台鐵改革轉型。他將與大家站在一起，首先以提升妥善率為目標，並改善員工工作環境；同時在行政院對台鐵提出總體檢報告後，也已經建議進一步成立台鐵改革推動小組。

林佳龍最後代表政府與國人，向每一位在連假期間堅守崗位的台鐵同仁與交通部夥伴們，表達最高的敬意和謝意。

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