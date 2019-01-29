又是中國旅客！ 攜帶豬肉品闖台今遭遣返

2019-01-29 18:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕今天上午再度出現中國旅客違規攜帶豬肉品來台，當下無法繳清20萬元罰款遭拒絕入境，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，新措施實施以來拒絕入境累積已達3例，全是中國籍人士。

為防堵非洲豬瘟入侵台灣，非洲豬瘟中央災害應變中心，從本月25日開始，外來人士從過去曾發生非洲豬瘟的國家違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元以上且無法當場繳清金額者，當下拒絕入境。

中心表示，今天上午有一位來自中國經香港轉機來台的中國籍旅客，經裁罰20萬元後，因當場未繳清罰款，被拒絕入境，這是25日新措施執行以來的第三3個案例。

中心指出，該名中國籍28歲男性旅客，今天上午9點從香港搭乘中華航空CI-922班機入境桃園國際機場，關務署台北關查獲他攜帶紅腸、加工豬肉產品及烤鴨共計2.92公斤未主動申報，移送防檢局新竹分局裁罰20萬元，該名旅客因未能繳清罰款，依新措施已拒絕其入境，並移由移民署國境事務大隊遣返出境，搭乘下午1點的中國國際航空CA-186班機返回北京，未來該名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境臺灣。

應變中心說，25日起針對外來人士未繳清20萬元罰款實施拒絕入境措施後共計6件，其中3件繳清罰款順利入境，另外3件則因沒有繳清罰款，無法入境。

應變中心再度呼籲，春節將近，請國人轉知即將返台的親友，切勿攜帶肉類產品回國，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，保障國內畜禽生產安全，國人如攜帶肉製品出國旅遊，未吃完也切勿帶回國，以免違規受罰。

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