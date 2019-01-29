超抽捐血犬動物醫院被抓改名 網友籲「抵制不良獸醫」

2019-01-29 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕有眼尖網友發現，先前被爆超抽「捐血犬」血液的「國泰動物醫院」悄悄改名，招牌上已變成「興泰動物醫院」，文章獲得廣大網友分享，並提醒其他飼主慎選獸醫院。國泰動物醫院為製造「富血小板纖維」（Platelet Rich Fibrin），在院內飼養捐血犬，並超抽狗狗血液，種種違法情事已被台北市動保處裁罰26.5萬元。

綜合媒體報導，國泰動物醫院在台北市頗有名氣，主打24小時營業，且院內飼養多隻捐血犬，為大台北地區重要血庫，供應至少32家獸醫院。上月有離職獸醫師爆料，國泰動物醫院超抽捐血犬血液，導致狗狗出現貧血、軟腳等症狀。據報導，1袋500毫升的血液可賣到3萬5000元，光是去年5月，就替院內賺進73萬元。

國泰動物醫院也會拿這些狗血製成富血小板纖維，宣稱能夠修復肌肉及骨骼，施打1次就要5000元，1次療程下來要價3萬元。此外，院方還偷拿來院內開刀母狗的胎盤，製成「間葉幹細胞」，但完全沒有告知飼主。各項惡劣行徑爆發後，儘管院方矢口否認虐待血犬，北市動保處仍對其開罰26.5萬元。

近日網友發現，國泰動物醫院已經改名為「興泰動物醫院」，不過地址、電話還跟國泰動物醫院一樣。也有網友打過去詢問，但對方未保證以後會不會有捐血犬。網友們紛紛轉發文章，呼籲大家一同抵制不良獸醫院，避免其他毛小孩受害。

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