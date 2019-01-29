疫病》當心流感！台中12歲女童4天過世 8歲弟重症住院

2019-01-29 18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市流感疫情即將進入春節高峰期，上週有12歲女童流感併發重症死亡，發病到死亡僅短短4天，弟弟也罹患H1N1住院中，台中市衛生局長曾梓展提醒，流感疫情升溫，目前以A型流感為主，現在提供公費「四價疫苗」有4500劑，民眾應盡快注射，2月2日起醫學中心和區域醫院也開設類流感特別門診。

衛生局指出，這名12歲女童有施打疫苗，1月20日出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕等類流感症狀，21日到診所就醫服藥，22日再因發燒、嘴唇發紺缺氧，家屬緊急送中國附醫，快篩為A型流感，給予克流感藥物，收治加護病房，但病情仍快速惡化發生腦水腫、腦壓上升等狀況，可能腦幹損傷，隔天死亡。

女童父母並未感染，但8歲弟弟則因發燒、呼吸喘等症狀，疑似併發重症、併發肺炎，住院治療中。而今年流感重症患者有16人，其中11人都沒施打疫苗，目前急診就診率為11.65％，已進入流感流行季。

針對疾管署指H1N1在3年前曾造成大流行，今年H1N1疫情也不容小覷，台中榮總小兒感染科主任陳伯彥說，今年流感疫苗瑕疵事件造成問題疫苗整批退貨，延遲接種，加上全國本季已有3例H1N1併發重症死亡兒童個案，是否有潛在疾病、病毒突變、或醫療處理過程問題，都須深入探討。

曾梓展認為，3年前H1N1大流行，當時流感疫苗接種的全民涵蓋率只比12％多一點，後來達到25％、26％，即使今年因疫苗事件影響減少，台中市仍有22％以上，加上今年近4週的急門診就診人次為6014及4萬6301人，比去年6558及6萬1833人都來得少，疫情不可輕忽，但不用恐慌。

衛生局長陳伯彥提醒，流感每年都在流行，流行病毒也都變，國內疫情都在升溫，施打疫苗預防流感最好的方法之一，現在接種還來得及，曾經接種過，效力愈快發生，另外要注意出現持續高燒、喘不過氣、睡不好、血壓低、胸痛等是重症警訊，要盡速就醫。

春節特別門診 2/2～2/17日開設

疾管科長湯澡瑛說，春節類流感特別門診於全市3家醫學中心及11家區域醫院，自2月2日至17日開設，共計114診次，485家公費流感抗病毒藥劑合約機構於春節期間提供門診服務，可台中市衛生局官網查詢，或下載健保局「健保快易通」APP也可查詢醫療院所。

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