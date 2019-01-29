精神科女性病患暴增 醫師：因快過年了

2019-01-29 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕年節將至，本該是快樂的假期，精神科的女性病患卻暴增。聯新國際醫療壢新醫院精神科醫師林博表示，操持過年事務的多半是媽媽，種種壓力就會讓有自律神經失調的患者，加重為憂鬱症，對女性朋友來說，「春節的年獸變惡獸」。

綜合媒體報導，林博指出，在傳統的「男主外，女主內」的影響下，多由女性辦年貨、大掃除、準備拜拜及年夜飯等，加上華人重視過年，女性因此承擔不少壓力，產生憂慮和害怕的心情，導致原本就有自律神經影響的女性，演變為輕度或重度憂鬱症，「春節的年獸，對女性朋友來說，無疑變成是惡獸」。

林博提到，過年前病患增加的狀況年年上演。他建議，要改善這種情形，可以先在過年前「調整用藥」、「調整分工」與「調整心態」。女性可以與醫師討論藥物劑量，讓藥物在病發前發揮療效。分工方面，夫妻要共同討論家務分工，不讓女性承擔所有責任，男性坐享其成。

至於心態方面，林博說到，過年期間有許多習俗禁忌，女性朋友們過度擔心，凡事力求完美，應調整心態，簡化不必要的習俗，以免家庭因此失和，失了過年歡聚的本意。

最後林博提醒，孩子也有可能承擔過年的壓力。因母親在過年時壓力最大，這種壓力可能造成過動兒和母親的衝突，讓孩子在過年期間承受巨大壓力。

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