旅運尖峰＋防疫工作 桃機全面備戰春節疏運

2019-01-29 21:34

〔記者陳宜加／台北報導〕春節連假將至，桃園機場同時面臨旅運尖峰與非洲豬瘟防疫工作，全面備戰疏運。桃機公司副總但昭璧今天表示，報到時間會拉長，但只要有秩序就不用擔心，並呼籲旅客利用智慧化設施。交通部次長祁文中今天也赴桃機為員工打氣。

針對春節連假出遊高峰，桃機公司已設計方便旅客記憶的「通關撇步」，提醒「護照簽證先確認、智慧報到在家裡、預辦登機去A1、安檢線前水倒淨、證照查驗用e-gate、返台勿帶肉製品、出入國門樂輕鬆」。

但昭璧表示，春節疏運期間從明天起至2月17日止，共計19天，尖峰時段報到時間一定會拉長，但只要有秩序就不用太擔心，桃機公司也配合航空公司規劃，提早開啟、關閉報到櫃台，並已安排充足接駁車載客。

他說，目前有34家航空公司開放網路報到、22家可以使用手機，也有19家提供自助報到服務。桃機公司於春節疏運期間暫停滑行道工程，全力維持正常運作。

祁文中期勉桃機各單位通力合作、做好萬全準備，確保疏運任務順利完成，尤其在台商返台過年高峰，更要落實非洲豬瘟防疫工作，也讓國人可以好好過年。

祁文中也指示，除了強化機場聯外交通，也必須協調航空公司與各單位，有效引導旅客使用自助報到、自助行李託運、自動通關等設備，以最有效率的旅客報到與安檢通關流程來疏解人潮，確保機場動線順暢。

由於春節期間將有大量加班機，挑戰機場作業管理能力，祈文中要求桃機公司與民航局、航空、地勤業者，務必做好航管與機坪調度，妥善規劃遠端機坪接駁作業，把旅客不便降至最低；此外，他也囑咐防檢局、海關、航警等單位，盡全力查緝、防堵非洲豬瘟。

祁文中也提醒旅客，千萬不要攜帶肉品或動植物入境，一經查獲將面臨巨額罰鍰處分，若病毒入侵將重創國內農畜業，造成嚴重損失。為落實防疫，旅客入境時將面臨嚴格的行李檢查，等待時間將會增加，希望國人共體時艱，對於第一線防疫工作人員多些肯定。

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