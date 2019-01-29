新北過年小物 幸福肥皂限量送

2019-01-29 21:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天中午在「我的新北市」臉書粉絲團直播。為迎接春節假期，市府特製「幸福肥皂」送給粉絲，只要公開分享自己的「幸福肥」照片，就有機會獲得限量「幸福肥皂」。

侯友宜在直播中談到自己的「幸福肥」經驗，指人生最胖的時期是過去擔任刑警時，體重82公斤到達巔峰。他笑說，當時要抓壞人，一定要有「份量」，後來培養運動習慣，體重才慢慢地回到正常。他呼籲粉絲們多運動，不但身體健康，還能保持苗條。

「幸福肥皂」由兩塊小肥皂組成，外包裝分別是「女」字及「子」字，組成「好」字，因粉絲們留言踴躍，侯友宜現場加碼20個幸福肥皂，並簽名送給粉絲。

侯友宜推薦，春節期間歡迎各地民眾到新北市遊玩、走春，例如到東北角體驗深澳自行車、走訪水湳洞、金瓜石和九份等，風景優美，適合闔家大小一起來玩。

「我的新北市」推出「幸福肥」企劃，即日起至2月10日前，於活動頁面上傳幸福肥照片，並加註幸福圖說，完成表單填寫，有機會抽中限量100個幸福肥皂，或是1月30中午12點，參加新北市政府官方LINE帳號1小時on-air活動，於活動頁面回覆幸福肥經驗或上傳幸福肥照片，就有機會獲得限量50個幸福肥皂。

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