天津路年貨大街開賣 中市府聯合稽查

2019-01-29 20:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市天津路年貨大街自25日開賣，持續至2月4日。市府消保官今日下午帶隊前往聯合稽查，共發現9件缺失，包括商品標示不符規定、冷藏食品在常溫攤位販售，以及滅火器壓力不足等，均當場要求改善，無法當場改善者則先把商品下架，相關機關也將擇期前往複查。

天津路年貨大街共有300個攤位，是台中市規模最大的年貨大街，為使消費者安心採買年貨，市府展開聯合稽查。

由於網路傳出年貨大街糖果價格過高的爭議，因此價格標示成為稽查重點，攤商在現場均標示出各項商品價格，也沒有發現過期食品，但有一個攤商把應冷藏保存的食品，直接放置於常溫攤位上販售。

另外，一般商品標示有3件缺失，包括1件進口糖果沒有中文標示，另1件散裝糖果的外包裝已被攤商丟棄，無法了解產地、製造日期等資訊，以及1件襪子沒有標示材質、製造商等資料，消保官及相關各機關除當場要求改善，無法當場改善者則先將商品下架。

過去曾有商圈發生氣爆意外，天津路年貨大街有多攤小吃攤，消防局人員也加強稽查攤位的桶裝瓦斯數量及滅火器，發現5具滅火器壓力不足，已要求立即更換。

法制局長李善植表示，年貨大街是春節前的重要活動，活動開始前，各主管機關均已進行宣導，攤商違規情況逐年減少，特別是散裝食品大多已清楚記載品名及保存期限，但在自行進口的食品與一般商品的標示，應注意必須以繁體中文完整記載。

消保官謝明謙則提醒民眾採買時應注意價格、貨比三家，如對於散裝食品重量認知較不清楚，可請攤商先秤重估價，再決定是否購買，而消費者如有任何消費疑義，年貨大街現場有商圈服務台可立即處理，或在上班時間撥消費者保護專線1950洽詢，以保障自身權益。

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